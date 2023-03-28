В США не считают блефом угрозы Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии

При этом политик полагает, что угрозы Вашингтону «ядерной саблей» со стороны президента России, вероятнее всего, были блефом.

Болтон добавил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не будет иметь ключевого значения в военном плане. По его словам, в Калининградской области уже находится множество ядерных ракет, дронов и иного вооружения, которое представляет серьезную опасность для противника.

Ранее Болтон заявил, что образование российско-китайского союза создает серьезную проблему для Запада.

