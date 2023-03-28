В США не считают блефом угрозы Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о намерениях разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщило издание The Hill.
При этом политик полагает, что угрозы Вашингтону «ядерной саблей» со стороны президента России, вероятнее всего, были блефом.
Болтон добавил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не будет иметь ключевого значения в военном плане. По его словам, в Калининградской области уже находится множество ядерных ракет, дронов и иного вооружения, которое представляет серьезную опасность для противника.
Ранее Болтон заявил, что образование российско-китайского союза создает серьезную проблему для Запада.
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