В США не считают блефом угрозы Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о намерениях разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщило издание The Hill.

Пушков прокомментировал слова Болтона о ядерном арсенале

При этом политик полагает, что угрозы Вашингтону «ядерной саблей» со стороны президента России, вероятнее всего, были блефом.

Болтон добавил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не будет иметь ключевого значения в военном плане. По его словам, в Калининградской области уже находится множество ядерных ракет, дронов и иного вооружения, которое представляет серьезную опасность для противника.

Ранее Болтон заявил, что образование российско-китайского союза создает серьезную проблему для Запада.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАРоссияБелоруссияЯдерное ОружиеВладимир ПутинДжон Болтон

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