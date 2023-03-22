Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада
Образование российско-китайского союза создает для западных стран реальную проблему, сообщил The Telegraph экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
По его словам, это более серьезно, чем конфликт вокруг Украины. По его словам, «образуется ось Россия – Китай», к ней примыкают Иран и КНДР. Болтон призвал Североатлантический альянс прикладывать больше усилий для противостояния Москве.
Политик также указал, что у Китая есть много возможностей оказать России военную помощь, не поставляя вооружения напрямую.
Ранее Болтон заявил, что действующий глава государства Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Киева.
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