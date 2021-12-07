В США назвали время видеозвонка Байдена и Путина
7 декабря 202105:20
Видеозвонок лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 мск 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Разговор состоится в закрытом для прессы режиме.
Перед этим у президента США запланирован ежедневный разведбрифинг.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предстоящую беседу между президентами не следует рассматривать как возможность «угрожать» Москве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru