В США назвали время видеозвонка Байдена и Путина

Видеозвонок лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 мск 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

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Разговор состоится в закрытом для прессы режиме.

Перед этим у президента США запланирован ежедневный разведбрифинг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предстоящую беседу между президентами не следует рассматривать как возможность «угрожать» Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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