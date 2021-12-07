В США назвали время видеозвонка Байдена и Путина

Разговор состоится в закрытом для прессы режиме.

Перед этим у президента США запланирован ежедневный разведбрифинг.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предстоящую беседу между президентами не следует рассматривать как возможность «угрожать» Москве.

