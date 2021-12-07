В Белом доме рассказали о сути предстоящего между Байденом и Путиным разговора

«Я думаю, что дело не в угрозах, а в том, чтобы донести, что правильный путь вперёд возможен посредством дипломатии. В то же время, что касается финансовых мер, мы активно консультировались с союзниками и считаем, что есть возможность дальнейших действий, которые нанесут значимый и серьёзный вред российской экономике», — сообщила она.

Напомним, защищенную линию видеосвязи, которая будет использоваться во время переговоров, задействуют впервые. Она позволит главам государств обсудить самые ответственные темы, которые требуют высокого уровня секретности.

