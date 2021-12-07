В Белом доме рассказали о сути предстоящего между Байденом и Путиным разговора

Предстоящую беседу между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным не следует рассматривать как возможность «угрожать» Москве, сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Я думаю, что дело не в угрозах, а в том, чтобы донести, что правильный путь вперёд возможен посредством дипломатии. В то же время, что касается финансовых мер, мы активно консультировались с союзниками и считаем, что есть возможность дальнейших действий, которые нанесут значимый и серьёзный вред российской экономике», — сообщила она.

Напомним, защищенную линию видеосвязи, которая будет использоваться во время переговоров, задействуют впервые. Она позволит главам государств обсудить самые ответственные темы, которые требуют высокого уровня секретности.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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