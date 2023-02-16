В США назвали нового союзника Зеленского «ангелом смерти»

Новый союзник президента Украины Владимира Зеленского несет угрозу Киеву. Такое мнение на страницах издания American Conservative выразил журналист Брэдли Девлин.

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Обозреватель прокомментировал намерение одного из крупнейших банков США JP Morgan сотрудничать с украинскими властями.

Девлин считает, что транснациональная корпорация намерена обогатиться на конфликте. Финансовый конгломерат заинтересован в его затягивании, отметил журналист.

По его словам, банк собирается получить прибыль за счет поставок западного оружия и военной техники Киеву. Сотрудничество с JP Morgan - одна из причин, почему Зеленский не идет на мир с Россией, высказал мнение обозреватель.

Транснациональная корпорация может стать «ангелом смерти» для Украины, предупредил эксперт.

Киеву следует обратить внимание на проблемы своей страны, а не продолжать конфликт, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сообщает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАВладимир ЗеленскийУкраина
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