В США назвали нового союзника Зеленского «ангелом смерти»
Новый союзник президента Украины Владимира Зеленского несет угрозу Киеву. Такое мнение на страницах издания American Conservative выразил журналист Брэдли Девлин.
Обозреватель прокомментировал намерение одного из крупнейших банков США JP Morgan сотрудничать с украинскими властями.
Девлин считает, что транснациональная корпорация намерена обогатиться на конфликте. Финансовый конгломерат заинтересован в его затягивании, отметил журналист.
По его словам, банк собирается получить прибыль за счет поставок западного оружия и военной техники Киеву. Сотрудничество с JP Morgan - одна из причин, почему Зеленский не идет на мир с Россией, высказал мнение обозреватель.
Транснациональная корпорация может стать «ангелом смерти» для Украины, предупредил эксперт.
Киеву следует обратить внимание на проблемы своей страны, а не продолжать конфликт, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, сообщает НСН.
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