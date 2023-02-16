Украина утратила государственный суверенитет, а власти страны продолжают убивать людей в заведомо проигранном противостоянии, считает сенатор.

По ее словам, украинские власти создали массу проблем, после чего люди «стали уходить целыми территориями». Страну уничтожают США и их сателлиты в Киеве, сказала член Совфеда.

«Ломать - не строить», - добавила Ковитиди.

Украинцам необходимо объединиться против президента Владимира Зеленского и вместе противостоять его политике. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщает НСН.

