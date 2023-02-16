«Ломать - не строить»: Украине посоветовали заняться своими проблемами
Украинским властям следует переключить внимание на проблемы своей страны, заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. Ее слова передает РИА Новости.
Украина утратила государственный суверенитет, а власти страны продолжают убивать людей в заведомо проигранном противостоянии, считает сенатор.
По ее словам, украинские власти создали массу проблем, после чего люди «стали уходить целыми территориями». Страну уничтожают США и их сателлиты в Киеве, сказала член Совфеда.
«Ломать - не строить», - добавила Ковитиди.
Украинцам необходимо объединиться против президента Владимира Зеленского и вместе противостоять его политике. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщает НСН.
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