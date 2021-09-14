В США намерены следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана

Власти США будут следить за тем, поддерживают ли РФ и Китай курс Вашингтона в отношении Афганистана. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

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Таким образом, чиновник ответил на вопрос о необходимости единого курса действий по ситуации в Афганистане.

Блинкен заявил, что многие страны уже выразили США свою поддержку в данном вопросе, однако есть страны, которые могут оказаться в стороне. В частности, он назвал РФ, Китай и Пакистан.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

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