В США намерены следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана

Таким образом, чиновник ответил на вопрос о необходимости единого курса действий по ситуации в Афганистане.



Блинкен заявил, что многие страны уже выразили США свою поддержку в данном вопросе, однако есть страны, которые могут оказаться в стороне. В частности, он назвал РФ, Китай и Пакистан.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).