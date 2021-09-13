В Афганистане прекратили деятельность более 150 СМИ
Более 150 афганских СМИ прекратили свою работу за месяц после захвата власти талибами, передает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.
Среди причин закрытия называются как экономические проблемы, так и введенные ограничения. Отмечается, что если ситуация в медиаотрасжи не изменится, число закрытий СМИ увеличится.
Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило власть в Афганистане в августе после того, как США почти полностью вывели из страны свои войска.
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