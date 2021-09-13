В Афганистане прекратили деятельность более 150 СМИ

Среди причин закрытия называются как экономические проблемы, так и введенные ограничения. Отмечается, что если ситуация в медиаотрасжи не изменится, число закрытий СМИ увеличится.

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило власть в Афганистане в августе после того, как США почти полностью вывели из страны свои войска.