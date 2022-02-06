В США готовятся к миграционному кризису из-за положения на Украине

«США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису», - отмечает телеканал.

Журналисты сообщают, что руководство европейских стран также озабочено проблемой размещения беженцев, предполагая, что «украинцы будут бежать в другие части Европы».

По данным председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марка Милли,Киев падет в течение 72 часов в случае «полномасштабного российского вторжения», сообщает РИА Новости.

Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.

