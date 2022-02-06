В США готовятся к миграционному кризису из-за положения на Украине
В США готовятся к «значительному» миграционному кризису и кризису беженцев в связи с обострившейся ситуацией на Украине. По данным из Конгресса, Киев падет в течение 72 часов после «вторжения Москвы». Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник.
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«США работают над подготовкой к значительному кризису беженцев и миграционному кризису», - отмечает телеканал.
Журналисты сообщают, что руководство европейских стран также озабочено проблемой размещения беженцев, предполагая, что «украинцы будут бежать в другие части Европы».
По данным председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марка Милли,Киев падет в течение 72 часов в случае «полномасштабного российского вторжения», сообщает РИА Новости.
Ранее политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину.
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