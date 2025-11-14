В США фактически конфисковали шесть объектов российской дипнедвижимости

Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские власти в 2016–2018 годах фактически изъяли шесть объектов российской дипломатической собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

С недвижимости был снят дипломатический статус, а доступ российских сотрудников полностью заблокирован — включая возможность осмотра помещений и оценки ущерба, отмечает RT.

По данным посольства, объекты находятся под охраной спецслужб США.

Речь идет о двух дачах посольства в штате Мэриленд, объекте российской миссии при ООН в Нью-Йорке, здании торгпредства в Вашингтоне, здании генерального консульства в Сан-Франциско и резиденциях генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле. Российская сторона подчеркивает, что недвижимость остаётся фактически недоступной для дипломатов с момента ее изъятия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
