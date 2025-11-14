В США фактически конфисковали шесть объектов российской дипнедвижимости

Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские власти в 2016–2018 годах фактически изъяли шесть объектов российской дипломатической собственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

С недвижимости был снят дипломатический статус, а доступ российских сотрудников полностью заблокирован — включая возможность осмотра помещений и оценки ущерба, отмечает RT.