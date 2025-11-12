Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии
Россия проиграла суд из-за здания посольства в австралийской Канберре. Об этом сообщает SBS News.
Высокий суд вынес решение в пользу федерального правительства Австралии и признал действительным закон, который был принят парламентом в связи с ситуацией. Канберра может вернуть в свою собственность участок, на котором планировалось построить новое здание дипмиссии. При этом Россия имеет право на компенсацию за расторжение договора на аренду земли, и австралийская сторона должна оплатить половину ее судебных издержек.
Россия подала в суд после расторжения правительством Австралии договора аренды участка у парламента, где планировали возвести посольство, а позднее парламент принял препятствующий строительству закон. Землю в Канберре под строительство дипведомства арендовали в 2008 году на 99 лет, в 2011-м было выдано разрешение на строительство, напоминает Ura.ru. Однако в 2022-м австралийское Национальное столичное управление объявило о расторжении соглашения, пояснив, что РФ не завершила строительные работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения.
