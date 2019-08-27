В США еще один сенатор пожаловался на отказ в визе в Россию

Член Сената США, демократ Крис Мерфи заявил, что он получил отказ в ответ на визовое ходатайство в Россию. Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечает агентство, сенатор в своем заявлении подчеркнул, что странам не стоит изолироваться друг от друга в напряженный период, а напротив необходимо поддерживать связи.