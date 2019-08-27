В США еще один сенатор пожаловался на отказ в визе в Россию
Член Сената США, демократ Крис Мерфи заявил, что он получил отказ в ответ на визовое ходатайство в Россию. Об этом сообщает Интерфакс.
Как отмечает агентство, сенатор в своем заявлении подчеркнул, что странам не стоит изолироваться друг от друга в напряженный период, а напротив необходимо поддерживать связи.
По словам Мерфи, он намеревался посетить Россию с рабочим визитом в составе двухпартийной делегации американского Конгресса.
Накануне другой сенатор Рон Джонсон заявил, что получил отказ во въездной визе в Россию. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН обвинила американского сенатора в манипуляции информацией.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин назвал сроки запуска «Турецкого потока»
- Минфин анонсировал новую систему накопления пенсий
- Глава ООН объявил на планете «чрезвычайную климатическую ситуацию»
- МТПП обобщит опыт современной безопасности жизнедеятельности
- МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019