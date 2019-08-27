Пушков рассказал, как сенатору США получить визу в Россию

Напомним, республиканец Рон Джонсон заявил об отказе в визе для посещения России. Позже выяснилось, что заявки на въездные документы он не подавал, а его имя было давно в стоп-листах российской дипмиссии, о чём он знал. Списки, напомним, составлялись в ответ на симметричные действия Вашингтона.

