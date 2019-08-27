Пушков рассказал, как сенатору США получить визу в Россию
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков рассказал, как сенатору США Рону Джонсону получить визу для посещения России.
«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей», — цитирует сенатора RT.
После такого решения, по его словам, у Москвы появится основание для пересмотра стоп-листов, куда попал Джонсон.
Напомним, республиканец Рон Джонсон заявил об отказе в визе для посещения России. Позже выяснилось, что заявки на въездные документы он не подавал, а его имя было давно в стоп-листах российской дипмиссии, о чём он знал. Списки, напомним, составлялись в ответ на симметричные действия Вашингтона.
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