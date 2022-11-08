Госдеп заявил, что власти избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования

По его словам, при этом Вашингтон избегает обсуждения с Москвой контуров украинского урегулирования. «Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчеркиваю здесь слово "двусторонних", потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть... контуры мирного соглашения», - сказал дипломат.

Он отметил, что США придерживаются принципа «ничто об Украине без Украины».

Ранее стало известно, что советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

