Госдеп заявил, что власти избегают обсуждения с Россией контуров украинского урегулирования
Власти Соединенных Штатов поддерживают диалог с Россией на темы, имеющие двустороннее значение, заявил во время брифинга официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, при этом Вашингтон избегает обсуждения с Москвой контуров украинского урегулирования. «Есть достаточно возможностей для передачи посланий двустороннего значения России, и я подчеркиваю здесь слово "двусторонних", потому что мы не обсуждаем с русскими, как могут выглядеть... контуры мирного соглашения», - сказал дипломат.
Он отметил, что США придерживаются принципа «ничто об Украине без Украины».
Ранее стало известно, что советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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