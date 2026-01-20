В США допустили введение Трампом пошлин на нефть России без одобрения сената

На полях экономического форума в Давосе он отметил, что глава Белого дома может принять решение о пошлинах в рамках закона о международных чрезвычайных полномочиях.

«Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия… Но сенат хочет эти полномочия предоставить», — указал американский министр.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

