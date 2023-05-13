В США допустили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах россиян
США изучают варианты действий для возвращения в страну американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, которые были осуждены в России. Об этом заявил представитель Белого дома, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала CNN.
«Мы очень усердно трудимся над тем, чтобы Эван и, конечно же, Пол вернулись к своим семьям, где им и место», — указал Кирби, говоря о возможном обмене американских граждан на осужденных в других странах россиян.
Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон рассматривает «различные варианты» действий.
Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты изучают возможность «ограниченного снятия» санкций в рамках обмена заключенными с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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