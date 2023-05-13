В США допустили возможность обмена с Москвой осужденных в других странах россиян

«Мы очень усердно трудимся над тем, чтобы Эван и, конечно же, Пол вернулись к своим семьям, где им и место», — указал Кирби, говоря о возможном обмене американских граждан на осужденных в других странах россиян.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон рассматривает «различные варианты» действий.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты изучают возможность «ограниченного снятия» санкций в рамках обмена заключенными с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

