Захарова: США сами не включили Уилана в обмен заключенными

В марте она опровергла сообщения о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Дели обсуждал тему осужденного в РФ Пола Уилана. Она отметила, что Блинкен «даже не заикался» на этот счет. По словам Захаровой, заявления Госдепа об «озабоченности» ситуацией вокруг американского гражданина – это ложь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

