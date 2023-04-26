Захарова: США сами не включили Уилана в обмен заключенными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сами не включили американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, в обмен заключенными, передает РИА Новости.

В связи с этим она удивилась тому, что американцы привели сестру Уилана на заседание Совбеза ООН при председательстве главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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В марте она опровергла сообщения о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Дели обсуждал тему осужденного в РФ Пола Уилана. Она отметила, что Блинкен «даже не заикался» на этот счет. По словам Захаровой, заявления Госдепа об «озабоченности» ситуацией вокруг американского гражданина – это ложь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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