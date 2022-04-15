В США допустили, что в российско-украинское мирное соглашение могут включить вопрос санкций

При этом Фернандес подчеркнул, что решение о включении этого условия в возможный мирный договор должен принимать Киев.

Кроме того, замгоссекретаря заявил, что у США есть «длинный список» дальнейших запланированных антироссийских санкций, над дополнительными ограничениями Вашингтон работает вместе с Европой. Кроме того, США и Евросоюз на фоне рассмотрения возможности введения санкций против российского энергосектора трудятся над мерами, которые помогут снизить зависимость региона от российской энергии.

Между тем издание Business Insider пишет, что санкции против России в энергетической сфере нанесут большой ущерб экономикам западных стран. Из-за усиления ограничений усугубится инфляция на Западе, отмечает RT.

