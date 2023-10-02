В США анонсировали новый пакет вооружений для Украины
2 октября 202321:01
США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы и оружие. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, это послужит сигналом безоговорочной помощи Украине со стороны США.
Ранее Карин Жан-Пьер заявила, что у Белого дома есть возможность выделить средства Украине на удовлетворение срочных военных потребностей, однако Вашингтон не может оказывать долгосрочную поддержку Киеву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru