В США анонсировали новый пакет вооружений для Украины

По ее словам, это послужит сигналом безоговорочной помощи Украине со стороны США.

Ранее Карин Жан-Пьер заявила, что у Белого дома есть возможность выделить средства Украине на удовлетворение срочных военных потребностей, однако Вашингтон не может оказывать долгосрочную поддержку Киеву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

