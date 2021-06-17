Песков призвал «не цепляться» за слова Путина о Навальном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Владимира Путина об оппозиционере Алексее Навальном на пресс-конференции по итогам саммита Россия-США.

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что Навальный знал, что нарушает закон, но сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.

«Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона – его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным», - сказал президент России.

«Здесь не нужно цепляться за слова, президент не говорил о хронологической последовательности. Нет никакой необходимости, ее все хорошо знают. Он говорил в целом о том, что уже потом нормы закона были нарушены", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос, не являлись ли оговоркой слова Путина о том, что Навальный сознательно покинул Россию, учитывая, что тот находился в коме.