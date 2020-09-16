В список киберсанкций США попали два россиянина

США расширили список киберсанкций, добавив в него двух граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

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Уточняется, что под санкции попали россияне Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин. Причина внесения их в санкционный список не указывается, пишет агентство.

Ранее Евросоюз и США заявляли о намерении применить санкции против России за инцидент с российским опоозиционером Алексеем Навальным, который, по утверждению немецких медиков, был отправлен веществом типа "Новичок". В частности, рассматривается вопрос о приостановке строительства газопровода "Северный поток - 2".

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ТЕГИ:Санкции США
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