В список киберсанкций США попали два россиянина

Уточняется, что под санкции попали россияне Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин. Причина внесения их в санкционный список не указывается, пишет агентство.

Ранее Евросоюз и США заявляли о намерении применить санкции против России за инцидент с российским опоозиционером Алексеем Навальным, который, по утверждению немецких медиков, был отправлен веществом типа "Новичок". В частности, рассматривается вопрос о приостановке строительства газопровода "Северный поток - 2".

