Лавров: Россия ответит на новые санкции Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные санкции стран Запада в связи с ситуацией вокруг возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии внесут в повестку дня все возможные варианты реакции на историю с предполагаемым отравлением Навального, включая приостановку «Северного потока-2». Ряд стран Запада уже призвали ввести новый пакет санкций в отношении России. В Берлине заявили, что решение будет приниматься на общеевропейском уровне.

Власти Германии допустили приостановку «Северного потока-2» из-за Навального

Российский министр иностранных дел заявил, что Москва исходит из принципа взаимности в международных делах. По его словам, в случае новых санкций Россия обязательно отреагирует. «Без реакции это оставлять нельзя», - заявил Лавров в интервью на «России-1».

Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву начать расследование. В России, однако, считают, что оснований для этого нет: российские врачи не нашли яда в организме политика, а Берлин утверждения об отравлении не обосновал.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей Лавров
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