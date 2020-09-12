Лавров: Россия ответит на новые санкции Запада

Российский министр иностранных дел заявил, что Москва исходит из принципа взаимности в международных делах. По его словам, в случае новых санкций Россия обязательно отреагирует. «Без реакции это оставлять нельзя», - заявил Лавров в интервью на «России-1».

Власти Германии ранее заявили, что Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Берлин призвал Москву начать расследование. В России, однако, считают, что оснований для этого нет: российские врачи не нашли яда в организме политика, а Берлин утверждения об отравлении не обосновал.



