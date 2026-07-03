Не смог посадить Санду: Почему правительство Молдавии ушло в отставку
Премьер-министр оказался связан по рукам и ногам, поэтому принял решение покинуть свой пост, заявил НСН Богдан Цырдя.
Президент Молдавии Майя Санду не позволила правительству уволить своих кузин, которые получали огромные деньги на государственных постах, рассказал НСН директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке правительства в своих социальных сетях. Он занимал этот пост с 1 ноября 2025 года, но, по его словам, он больше не может выполнять свою работу из-за «противоречий со своими принципами и убеждениями». Цырдя усомнился, что дело в этом.
«Тут никакой идеологии нет. Его догнали последствия вселенского скандала с участием кузин главы государства Майи Санду. Стало известно, что где-то 8-10 родственниц нынешнего президента получили хлебные должности с зарплатами от 3 до 12 тысяч евро на ключевых государственных предприятиях и позициях. Некоторые из них даже не приходили на работу, занимали по три-четыре поста одновременно, получали зарплаты и премии. Мунтяну захотел провести чистку госпредприятий, уволить многих чиновников, но Санду ему запретила. Она сказала, что не позволит ему это сделать. Из-за этого он ушел в отставку, так как связан по рукам и ногам: на высоких позициях находятся люди, которые продвигают коррупционные схемы, а вся вина достается премьер-министру», — объяснил он.
Цырдя добавил, что следующее правительство Молдавии не будет менять политический курс, несмотря на проблемы.
«Страна находится в кризисе: в экономике застой, значительно упал объем иностранных инвестиций, госдолг за пять лет вырос в два раза, инфляция достигла 7%. Только в этом году бюджету придется выплатить по процентам по кредитам 300 миллионов евро. а в следующем уже 350 миллионов. Выходов из этой ситуации особо нет: резать “социалку” правительству мешают, выгонять кузин Санду с госпредприятий не дают, сажать коррупционеров нельзя. В такой ситуации новое правительство начнет еще больше портить отношения с Россией и заявлять, что во всем виноват Путин. Когда нет денег, проще таким образом отвлечь внимание простых людей. На таком фоне может быть ЕС даст еще один кредит», — указал он.
Ранее Цырдя объяснил НСН, по кому ударит отмена безвизового режима России и Молдавии.
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