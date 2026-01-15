«Чем скорее, тем лучше»: Путин призвал к скорейшему урегулированию на Украине
Москва неоднократно призывала к построению новой и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии вручения верительных грамот он указал, что стоит вернуться к предметному обсуждению данного вопроса.
«Чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто - и чем скорее, тем лучше - мирное урегулирование конфликта на Украине», - заключил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с мнением американского лидера Дональда Трампа, считающего, что его украинский коллега Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не спешите разводиться»: Как сохранить отношения после новогодних праздников
- Макрон заявил, что Европе нужен аналог «Орешника»
- «Чем скорее, тем лучше»: Путин призвал к скорейшему урегулированию на Украине
- «Важнейший персонаж 2000-х»: Егору Кончаловскому исполнилось 60 лет
- Путин назвал причины конфликта на Украине
- В России ужесточат ответственность операторов за нарушения с продажей сим-карт
- Дорогое вложение: Почему фильмы с господдержкой не окупаются в прокате
- Кабала и мошенничество: Зачем россияне берут по 10-20 микрозаймов
- Автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками под Архангельском
- Мерц выступил за восстановление отношений с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru