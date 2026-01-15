«Чем скорее, тем лучше»: Путин призвал к скорейшему урегулированию на Украине

Москва неоднократно призывала к построению новой и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Лавров: Россия остается остается открытой к переговорам по Украине

В ходе церемонии вручения верительных грамот он указал, что стоит вернуться к предметному обсуждению данного вопроса.

«Чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто - и чем скорее, тем лучше - мирное урегулирование конфликта на Украине», - заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны с мнением американского лидера Дональда Трампа, считающего, что его украинский коллега Владимир Зеленский тормозит мирный процесс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
