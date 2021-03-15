В Совфеде высказались о предложении Зюганова ввести новый налог для богатых

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для «подозрительно богатых» можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

«Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу, но не как обдуманные действия депутата, предлагающего реальные изменения в Налоговый кодекс», — сказал он.

Неверов поспорил с Зюгановым насчет налога на «подозрительно богатых»

Как напомнил сенатор, налоговая политика состоит в создании экономических стимулов и ограничений, и действия государства в этой сфере должны быть выверенными, оправданными и абсолютно прозрачными.

Глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Неверов напомнил коллеге из КПРФ Геннадию Зюганову, предложившему ввести новый налог на «подозрительно богатых», что подобные отчисления в России уже действуют.

Ранее Зюганов в ответ на инициативу Минтруда ограничить «подозрительно бедным семьям» выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет предложил ввести налог на «подозрительно богатых» и ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:НалогГеннадий ЗюгановСовет Федерации РФ
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