В Совфеде высказались о предложении Зюганова ввести новый налог для богатых

Предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова ввести дополнительный налог для «подозрительно богатых» можно рассматривать лишь как приглашение к политическому диалогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

«Я думаю, что такие заявления можно расценить только как разве что приглашение к политическому диалогу, но не как обдуманные действия депутата, предлагающего реальные изменения в Налоговый кодекс», — сказал он.