В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией

Ранее КС призвал провести новые президентские выборы в республике, напоминает RT. Действующий глава государства Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал оппозиционеров «чёрной сотней».

Координационный совет в Белоруссии был создан по инициативе Светланы Тихановской 14 августа. Тогда она отметила, что он необходим для «обеспечения трансфера власти. Всего в него вошли 70 человек. В свою очередь, член президиума созданного белорусской оппозицией совета Павел Латушко заявил о его готовности к контактам с Россией, пишет RT.

А накануне Кремль впервые отреагировал на события в Белоруссии. Россия относится к происходящему в республике как к внутреннему делу этого государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что Белоруссия для России является союзным государством и братской страной, отмечает РИА ФАН.