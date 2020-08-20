В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией
В Белоруссии в связи с созданием Координационного совета (КС) возбуждено уголовное дело. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил генпрокурор Александр Конюк. Он подчеркнул, что создание и деятельность КС направлены на захват власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Ранее КС призвал провести новые президентские выборы в республике, напоминает RT. Действующий глава государства Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал оппозиционеров «чёрной сотней».
Координационный совет в Белоруссии был создан по инициативе Светланы Тихановской 14 августа. Тогда она отметила, что он необходим для «обеспечения трансфера власти. Всего в него вошли 70 человек. В свою очередь, член президиума созданного белорусской оппозицией совета Павел Латушко заявил о его готовности к контактам с Россией, пишет RT.
А накануне Кремль впервые отреагировал на события в Белоруссии. Россия относится к происходящему в республике как к внутреннему делу этого государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что Белоруссия для России является союзным государством и братской страной, отмечает РИА ФАН.
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