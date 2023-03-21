В Совфеде требуют реакции ООН на передачу ВСУ боеприпасов с обедненным ураном

Сенатор Сергей Цеков заявил, что тему поставок снарядов с обедненным ураном Украине нужно поднять в Совбезе ООН, сообщает РИА Новости.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала югославским сценарием передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном, сообщает НСН.

Стало известно, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявила замминистра обороны Аннабель Голди. Американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном, в частности, при бомбардировках Югославии, а также в войне в Ираке.


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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Военная ОперацияСовбез ООНСовет Федерации

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