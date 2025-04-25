СМИ: Самолет Дубай — Москва готовится к посадке в Баку из-за буйного пассажира
Самолет «Аэрофлота» SU0525 , следовавший по маршруту Дубай-Москва, готовится к экстренной посадке в столице Азербайджана Баку из-за буйного пассажира, передает Telegram-канал «Осторожно новости».
Уточняется, что мужчина по имени Александр сел в самолет в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал на борту. Он начал оскорблять пассажиров, использовал нецензурную брань и трогал их.
Так как он не реагировал на просьбы стюардесс успокоиться, пассажирам пришлось обездвижить его. Борт должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево в 18:17.
Ранее проспавший посадку на свой рейс мужчина выбежал на летное поле в аэропорту в Сургуте, пытаясь остановить самолет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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