СМИ: Самолет Дубай — Москва готовится к посадке в Баку из-за буйного пассажира

Самолет «Аэрофлота» SU0525 , следовавший по маршруту Дубай-Москва, готовится к экстренной посадке в столице Азербайджана Баку из-за буйного пассажира, передает Telegram-канал «Осторожно новости».

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Уточняется, что мужчина по имени Александр сел в самолет в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал на борту. Он начал оскорблять пассажиров, использовал нецензурную брань и трогал их.

Так как он не реагировал на просьбы стюардесс успокоиться, пассажирам пришлось обездвижить его. Борт должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево в 18:17.

Ранее проспавший посадку на свой рейс мужчина выбежал на летное поле в аэропорту в Сургуте, пытаясь остановить самолет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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