CNN: Китай отменил пошлины на импорт некоторых американских полупроводников
Власти Китая (КНР) решили отказаться от ответных тарифов против восьми видов микросхем, которые ввозятся в страну из США. Об этом сообщил телеканал CNN.
Эта часть импорта очень важна для экономики азиатской страны, поэтому правительство решило отказаться от пошлин. Американские корпорации ввезли полупроводников на сумму в $12 млрд в прошлом году. Телеканал напомнил, что основными поставщиками этих товаров являются США, Южная Корея и Тайвань.
В начале месяца Китай повысил тарифы для всех компаний из Америки до 125%. Это было ответным шагом на решение президента США Дональда Трампа увеличить пошлины для КНР до 145%.
Ранее в МИД Китая заявили, что они не ведут переговоров по тарифам с США, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru