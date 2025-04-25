CNN: Китай отменил пошлины на импорт некоторых американских полупроводников

Власти Китая (КНР) решили отказаться от ответных тарифов против восьми видов микросхем, которые ввозятся в страну из США. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Эта часть импорта очень важна для экономики азиатской страны, поэтому правительство решило отказаться от пошлин. Американские корпорации ввезли полупроводников на сумму в $12 млрд в прошлом году. Телеканал напомнил, что основными поставщиками этих товаров являются США, Южная Корея и Тайвань.

В начале месяца Китай повысил тарифы для всех компаний из Америки до 125%. Это было ответным шагом на решение президента США Дональда Трампа увеличить пошлины для КНР до 145%.

Ранее в МИД Китая заявили, что они не ведут переговоров по тарифам с США, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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