В МДТ пока не ждут возвращения Данилы Козловского

По её словам, в настоящее время никаких переговоров на этот счёт не ведется. В 2022 году Козловский взял неоплачиваемый отпуск, в котором находится до сих пор.

«Он ничего не говорил. Я знаю, что он собирается выступать в Москве, но с нами не связывался», - пояснила Александрова.

Ранее стало известно, что актер Данила Козловский выступит в Москве в день своего 40-летия бесплатно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

