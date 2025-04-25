В МДТ пока не ждут возвращения Данилы Козловского
В Малом драматическом театре не ждут скорого возвращения актера Данилы Козловского на фоне информации о возобновлении артистом выступлений в России. Об этом заявила помощник худрука МДТ Елена Александрова, сообщает «Абзац».
По её словам, в настоящее время никаких переговоров на этот счёт не ведется. В 2022 году Козловский взял неоплачиваемый отпуск, в котором находится до сих пор.
«Он ничего не говорил. Я знаю, что он собирается выступать в Москве, но с нами не связывался», - пояснила Александрова.
Ранее стало известно, что актер Данила Козловский выступит в Москве в день своего 40-летия бесплатно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru