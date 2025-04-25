Трамп заявил, что США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине
25 апреля 202517:30
США не устанавливают никакого крайнего срока на переговорах по урегулированию на Украине. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
На встрече с журналистами в Белом доме он указал, что просто желает добиться завершения российско-украинского конфликта.
«Настолько быстро, насколько возможно», - заключил президент США.
Ранее Трамп заявил, что у него имеется дедлайн по разрешению российско-украинского конфликта, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru