Трамп заявил, что США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине

На встрече с журналистами в Белом доме он указал, что просто желает добиться завершения российско-украинского конфликта.

«Настолько быстро, насколько возможно», - заключил президент США.

Ранее Трамп заявил, что у него имеется дедлайн по разрешению российско-украинского конфликта, сообщает RT.