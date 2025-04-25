Трамп заявил, что США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине

США не устанавливают никакого крайнего срока на переговорах по урегулированию на Украине. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Владимир, остановись!»: Трамп выразил недовольство ударами РФ по Киеву

На встрече с журналистами в Белом доме он указал, что просто желает добиться завершения российско-украинского конфликта.

«Настолько быстро, насколько возможно», - заключил президент США.

Ранее Трамп заявил, что у него имеется дедлайн по разрешению российско-украинского конфликта, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры