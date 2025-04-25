СМИ назвали сумму, которую ФК «Краснодар» получит за переименование стадиона

За переименование домашнего стадиона в «Ozon Арену» футбольный клуб «Краснодар» получит от маркетплейса до 1,8 млрд рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

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Собеседники агентства указали, что в рамках соглашения о партнёрстве, которое было заключено до 2029 года, Ozon будет выплачивать команде 430–450 млн рублей в год.

«С учётом брендирования стадиона и лидерских позиций клуба в РПЛ маркетплейс получил действительно выгодный пакет рекламных опций», - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ФК «Краснодар» заявили, что сотрудничество с Ozon будет охватывать широкий круг совместных проектов, в том числе, социальных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ФК "Краснодар"
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