Набиуллина: Покупая валюту лучше руководствоваться здравым смыслом
При покупке валюты россиянам лучше всего руководствоваться здравым смыслом. Такой совет дала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции она напомнила, что в настоящее время курс валют в России плавающий, а регулятор «прогнозов по курсу не даёт».
«На что ориентироваться людям? Думаю, что, как всегда, лучше всего ориентироваться на здравый смысл... В нём нашим людям не откажешь», - заключила Набиуллина.
Ранее международная платформа для глобальных выплат Stape провела исследование и выяснила, что большая часть работающих россиян хотели получать зарплату в долларах или евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru