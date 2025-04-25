Набиуллина: Покупая валюту лучше руководствоваться здравым смыслом

В ходе пресс-конференции она напомнила, что в настоящее время курс валют в России плавающий, а регулятор «прогнозов по курсу не даёт».

«На что ориентироваться людям? Думаю, что, как всегда, лучше всего ориентироваться на здравый смысл... В нём нашим людям не откажешь», - заключила Набиуллина.

Ранее международная платформа для глобальных выплат Stape провела исследование и выяснила, что большая часть работающих россиян хотели получать зарплату в долларах или евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

