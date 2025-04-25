ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и склад боеприпасов
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 160 военнослужащих, пусковую установку РСЗО и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих, 412 танков, 337 БМП и 311 БТР, 2 286 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 645 артиллерийских орудия, 63 пусковых установок РСЗО, 29 пусковых установок ЗРК, 130 станций РЭБ, 2 783 автомобиля, 58 единиц инженерной и другой техники.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска за неделю освободили шесть населённых пунктов в Курской области и ДНР, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине
- СМИ назвали сумму, которую ФК «Краснодар» получит за переименование стадиона
- CNN: Китай отменил пошлины на импорт некоторых американских полупроводников
- Набиуллина: Покупая валюту лучше руководствоваться здравым смыслом
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и склад боеприпасов
- В МДТ пока не ждут возвращения Данилы Козловского
- «Всё очень хрупко»: Трамп рассказал о переговорах по Украине
- Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки
- СМИ: Самолет Дубай — Москва готовится к посадке в Баку из-за буйного пассажира
- Трамп назвал преувеличением свои слова о завершении конфликта на Украине за день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru