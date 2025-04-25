ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и склад боеприпасов

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 870 военнослужащих, 412 танков, 337 БМП и 311 БТР, 2 286 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 645 артиллерийских орудия, 63 пусковых установок РСЗО, 29 пусковых установок ЗРК, 130 станций РЭБ, 2 783 автомобиля, 58 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска за неделю освободили шесть населённых пунктов в Курской области и ДНР, сообщает RT.