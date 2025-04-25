«Всё очень хрупко»: Трамп рассказал о переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию украинского конфликта продвигаются. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

Лавров: Россия готова к сделке

Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении продолжает оставаться нестабильной.

«Мы сохраняем надежду. Всё очень хрупко... Посмотрим, что будет», - заключил американский лидер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что остановить российско-украинский конфликт способны только США и Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры