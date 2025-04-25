«Всё очень хрупко»: Трамп рассказал о переговорах по Украине
25 апреля 202516:39
Переговоры по урегулированию украинского конфликта продвигаются. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении продолжает оставаться нестабильной.
«Мы сохраняем надежду. Всё очень хрупко... Посмотрим, что будет», - заключил американский лидер.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что остановить российско-украинский конфликт способны только США и Дональд Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru