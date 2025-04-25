«Всё очень хрупко»: Трамп рассказал о переговорах по Украине

Оранжевый уровень опасности объявили в столице из-за заморозков Москва обеспечивает поддержку жителей с сахарным диабетом Более 240 водителей с признаками опьянения выявлены в Москве с начала недели Музей Победы запускает третий сезон программы семейного отдыха Проект ВДНХ получил всероссийскую премию в категории «Парк года»