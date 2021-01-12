В Совфеде РФ ответили на предложение присоединиться к саммиту по Крыму
Политической авантюрой назвал саммит «Крымской платформы» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Так он отреагировал на приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы присоединиться Москве к саммиту по принадлежности полуострова. Мероприятие запланировано в мае в Киеве.
«Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», — цитирует РИА Новости Цекова.
Вместо этого сенатор предложил властям Украины посетить Москву для того, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией, сообщает телеканал «360».
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готов обсуждать с Москвой другие темы. По его словам, речь может идти только о «о переговорном процессе по возвращению Крыма», передает news.ru.
Между тем, правительство Великобритании после Brexit смягчило ряд санкционных ограничений в отношении Крыма.
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