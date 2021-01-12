В Совфеде РФ ответили на предложение присоединиться к саммиту по Крыму

Политической авантюрой назвал саммит «Крымской платформы» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Так он отреагировал на приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы присоединиться Москве к саммиту по принадлежности полуострова. Мероприятие запланировано в мае в Киеве.

«Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», — цитирует РИА Новости Цекова.