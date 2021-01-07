Великобритания сняла ряд ограничений с Крыма

Правительство Великобритании после Brexit смягчило ряд санкционных ограничений в отношении Крыма, пишет «РЕН.ТВ» со ссылкой на опубликованную на сайте кабмина генеральную лицензию.

Согласно документу, британские суда смогут в исключительных случаях платить за услуги Керченского, Ялтинского и Евпаторийского портов. Кроме того, снят запрет на оплату услуг одного из филиалов предприятия «Госгидрографии», а также портовых терминалов «Крымских морских портов».

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Для оплаты нужно будет заранее предупредить британский регулятор, который контролирует соблюдение санкционного режима.




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ФОТО: pxhere.com
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