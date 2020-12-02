Турция поддержала украинскую инициативу «крымской платформы»
Турция приветствует инициативу Украины по «крымской платформе». Об этом в своём Twitter сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
По словам турецкого министра, государства также продолжат укрепление отношений в сферах военного сотрудничества и оборонной промышленности.
Ранее в украинском МИД заявили, что в мае 2021 года в Киеве пройдёт саммит «крымской платформы», на котором будет рассмотрен вопрос возвращения Крыма. Киев предложил представителям Турции, Франции, Великобритании, Германии и США присоединиться к обсуждению.
По словам постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова, «крымская платформа» нацелена на обострение обстановки вокруг региона. Кроме того, Мурадов считает, что инициатива Киева призвана препятствовать налаживанию сотрудничества между Крымом и другими государствами.
Крым вновь стал частью России в результате референдума 2014 года. Около 96% жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав РФ. Большая часть мирового сообщества не поддержала присоединение Крыма к России. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+25 345 / сут.
Умерли
41 053+589 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+26 882 / сут.
- Песков: Путин не планирует встречу с Чубайсом
- Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ряда стран Евросоюза
- ООН: 2020 год может войти в тройку самых жарких в истории
- Турция поддержала украинскую инициативу «крымской платформы»
- РФПИ подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в 40 стран мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru