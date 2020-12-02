Турция поддержала украинскую инициативу «крымской платформы»

Турция приветствует инициативу Украины по «крымской платформе». Об этом в своём Twitter сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам турецкого министра, государства также продолжат укрепление отношений в сферах военного сотрудничества и оборонной промышленности.

Ранее в украинском МИД заявили, что в мае 2021 года в Киеве пройдёт саммит «крымской платформы», на котором будет рассмотрен вопрос возвращения Крыма. Киев предложил представителям Турции, Франции, Великобритании, Германии и США присоединиться к обсуждению.

По словам постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова, «крымская платформа» нацелена на обострение обстановки вокруг региона. Кроме того, Мурадов считает, что инициатива Киева призвана препятствовать налаживанию сотрудничества между Крымом и другими государствами.

Крым вновь стал частью России в результате референдума 2014 года. Около 96% жителей полуострова поддержали вхождение региона в состав РФ. Большая часть мирового сообщества не поддержала присоединение Крыма к России. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова «закрыт окончательно».

