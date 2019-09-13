Лавров объявил окончание войны в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончена и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

«Война в Сирии действительно закончилась.... Отдельные очаги напряжённости сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», — сказал глава МИД в интервью газете «Труд».

В настоящее время Сирия нуждается в оказании гуманитарной помощи, а также помощи в долгосрочном урегулировании кризиса в стране и стабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке, передает RT.

По словам Лаврова, Россия будет способствовать восстановлению суверенной, территориально целостной Сирии, преодолению последствий разгула терроризма и возвращению сирийцев на родину, пишет «Свободная пресса».

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН напомнил реакцию США на действия России в Сирии.

