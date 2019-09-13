Лавров объявил об окончании войны в Сирии. Но военных оттуда не выводят
НСН подводит краткие итоги военной операции России, которая продолжается уже четыре года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. По его словам, Дамаск контролирует большую часть страны, исключение составляют провинция Идлиб и восточный берег реки Евфрат. Глава ведомства отметил, что страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни.
Российская военная операция в Сирии началась в конце сентября 2015 года, ранее Москва и официальный Дамаск подписали соглашение о размещении российской авиационной группы на базе Хмеймим. К тому моменту положение сирийских властей оценивалось как катастрофическое: без вмешательства Москвы столица Сирии Дамаск пала бы в течение нескольких месяцев.
Усилиями российских военных к концу того же года ситуацию удалось переломить. Но не обошлось без потерь. В ноябре турецкий истребитель F-16 намеренно сбил возвращавшийся на базу бомбардировщик Су-24. Оба пилота катапультировались, однако командир экипажа Олег Пешков был расстрелян боевиками еще в воздухе. Второй летчик сумел спрятаться, позже его эвакуировали, однако в ходе операции спасения смертельное ранение получил российский морпех. Инцидент в воздухе серьезно испортил российское-турецкие отношения.
В 2016 году по инициативе России и США в Сирии было заключено соглашение о перемирии с группировками вооружённой оппозиции. А на базе Хмеймим заработал Координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. В марте президент России Владимир Путин объявил о начале вывода основной части российской группировки.
Одновременно началась операция по освобождению древнего города Пальмира, активное участие в котором приняли российские военные советники.
В июне отношения Москвы и Анкары начали налаживаться: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за сбитый самолет. Вскоре в Россию вернулись турецкие помидоры, а в Турцию – российские туристы. В концу года сирийские войска при поддержке России смогли освободить Алеппо, однако боевики отбили Пальмиру.
В январе 2017 года Путин подписал указ о сокращении группировки войск. Вскоре началась совместная операция ВВС России и Турции против группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). К лету были освобождены значительные территории страны в том числе трасса Дамаск — Дейр-эз-Зор.
В 2018 году к конфликту в Сирии де-факто присоединился Израиль, который начал наносить авиаудары по позициям сирийских войск. Во время одного из таких налетов сирийские ПВО, отражавшие удар, по ошибке сбили в Средиземном море самолет-разведчик Ил-20. Погибли все находившиеся на борту 14 военнослужащих. Весной того же года удары по сирийской армии нанесла коалиция США, Франции и Великобритании. 6 марта при заходе на посадку в Хмеймие разбился самолет Ан-26 – погибли 39 российских военнослужащих.
За те четыре года, пока длится российская военная операция в Сирии, Москва трижды объявляла о выводе своего контингента в связи с выполнением поставленной задачи. По официальным данным, за время кампании погибли 115 россиян.
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