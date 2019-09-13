Лавров объявил об окончании войны в Сирии. Но военных оттуда не выводят

Усилиями российских военных к концу того же года ситуацию удалось переломить. Но не обошлось без потерь. В ноябре турецкий истребитель F-16 намеренно сбил возвращавшийся на базу бомбардировщик Су-24. Оба пилота катапультировались, однако командир экипажа Олег Пешков был расстрелян боевиками еще в воздухе. Второй летчик сумел спрятаться, позже его эвакуировали, однако в ходе операции спасения смертельное ранение получил российский морпех. Инцидент в воздухе серьезно испортил российское-турецкие отношения.

В 2016 году по инициативе России и США в Сирии было заключено соглашение о перемирии с группировками вооружённой оппозиции. А на базе Хмеймим заработал Координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. В марте президент России Владимир Путин объявил о начале вывода основной части российской группировки.

Одновременно началась операция по освобождению древнего города Пальмира, активное участие в котором приняли российские военные советники.

В июне отношения Москвы и Анкары начали налаживаться: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения за сбитый самолет. Вскоре в Россию вернулись турецкие помидоры, а в Турцию – российские туристы. В концу года сирийские войска при поддержке России смогли освободить Алеппо, однако боевики отбили Пальмиру.

В январе 2017 года Путин подписал указ о сокращении группировки войск. Вскоре началась совместная операция ВВС России и Турции против группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ). К лету были освобождены значительные территории страны в том числе трасса Дамаск — Дейр-эз-Зор.