СМИ сообщили об утечке новой партии секретных документов США по Украине
Очередная партия секретных документов США по Украине утекла в Сеть. Об этом пишет The New York Times.
Накануне газета сообщила, что соцсетях распространяются документы Пентагона от начала марта, описывающие состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению.
По данным издания, в Сеть попали более ста секретных документов Вашингтона по Украине, Ближнему Востоку и Китаю. Аналитики считают, что утечка из-за своего масштаба и характера информации может нанести большой ущерб американским властям.
Известно, что один из документов — карта с расстановкой сил вокруг Артемовска в Донецкой народной республике. Кроме того, материалы касаются Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru