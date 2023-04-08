СМИ сообщили об утечке новой партии секретных документов США по Украине

Накануне газета сообщила, что соцсетях распространяются документы Пентагона от начала марта, описывающие состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению.

По данным издания, в Сеть попали более ста секретных документов Вашингтона по Украине, Ближнему Востоку и Китаю. Аналитики считают, что утечка из-за своего масштаба и характера информации может нанести большой ущерб американским властям.

Известно, что один из документов — карта с расстановкой сил вокруг Артемовска в Донецкой народной республике. Кроме того, материалы касаются Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.

