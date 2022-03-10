В Совфеде рассказали, когда прекратится членство России в Совете Европы

Ранее стало известно, что Россия приняла решение не участвовать в Совете Европы.

«Выход из СЕ осуществляется на основании статьи 7 Устава СЕ по инициативе государства-члена, когда оно официально уведомляет об этом генсека СЕ. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых девяти месяцев этого года», — цитирует Косачева ТАСС.

В случае, если страна направит уведомление в течение последних трех месяцев финансового года, ее членство будет прекращено в конце следующего финансового года.

Как уточнил Косачев, выход РФ из СЕ предполагает «одновременную денонсацию Устава СЕ и ЕКПЧ (Европейской конвенции по правам человека. - НСН)».

