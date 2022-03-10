В МИД заявили об отказе России участвовать в Совете Европы
Россия больше не будет участвовать в Совете Европы (ПАСЕ), сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что решение вызвано линией недружественных России стран, которые продолжают «разрушать совет и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе».
Также в министерстве говорится о том, что недружественные государства злоупотребляют своим большинством в Комитете министров Совета Европы.
«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», - говорится в заявлении.
Россия могла бы остановить поставку нефти и газа в страны НАТО и в другие недружественные государства. Об этом ранее заявил экс-премьер России Сергей Степашин в интервью «Интерфаксу». В то же время Степашин подчеркнул, что Россия продолжает поставки потому, что «думает не о государствах а о людях в Европе».
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