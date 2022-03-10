В МИД заявили об отказе России участвовать в Совете Европы





Россия больше не будет участвовать в Совете Европы (ПАСЕ), сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что решение вызвано линией недружественных России стран, которые продолжают «разрушать совет и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе».

Также в министерстве говорится о том, что недружественные государства злоупотребляют своим большинством в Комитете министров Совета Европы.

«Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», - говорится в заявлении.

Россия могла бы остановить поставку нефти и газа в страны НАТО и в другие недружественные государства. Об этом ранее заявил экс-премьер России Сергей Степашин в интервью «Интерфаксу». В то же время Степашин подчеркнул, что Россия продолжает поставки потому, что «думает не о государствах а о людях в Европе».

