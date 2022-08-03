В Совфеде раскрыли позицию России по возможному конфликту на Тайване

Москва может оказать помощь Пекину в случае вооруженного конфликта на Тайване, если Китай об этом попросит, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.

Байден заявил, что уважает решение Пелоси поехать на Тайвань

По его словам, у российских властей нет оснований для отказа в помощи КНР, если тот попросит о ней. При этом он отметил, что в этом случае Москва захочет получить «какую-то выгоду от этого сотрудничества».

Напомним, посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти мощно и сильно ответят на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ТайваньСовет Федерации РФВладимир Джабаров
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