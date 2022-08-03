В Совфеде раскрыли позицию России по возможному конфликту на Тайване

По его словам, у российских властей нет оснований для отказа в помощи КНР, если тот попросит о ней. При этом он отметил, что в этом случае Москва захочет получить «какую-то выгоду от этого сотрудничества».

Напомним, посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти мощно и сильно ответят на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

