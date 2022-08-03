В Совфеде раскрыли позицию России по возможному конфликту на Тайване
Москва может оказать помощь Пекину в случае вооруженного конфликта на Тайване, если Китай об этом попросит, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.
По его словам, у российских властей нет оснований для отказа в помощи КНР, если тот попросит о ней. При этом он отметил, что в этом случае Москва захочет получить «какую-то выгоду от этого сотрудничества».
Напомним, посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти мощно и сильно ответят на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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