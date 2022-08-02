Байден заявил, что уважает решение Пелоси поехать на Тайвань
Президент США Джо Байден заявил, что уважает решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, президент ответил на вопрос поддерживает ли он решение Пелоси о поездке на Тайвань.
Ранее во вторник стало известно, что военный самолет с Пелоси на борту приземлился в Тайбее, где ее встретили представители местных властей. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- Суд отправил под домашний арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле
- США призвали РФ принять предложение Вашингтона по обмену заключенными
- Байден заявил, что уважает решение Пелоси поехать на Тайвань
- Wildberries начал продажу товаров бренда H&M
- РБК: зарплаты топ-менеджеров «Аэрофлота» снижены на 30-40%
- ЕК перевела Украине 1 млрд евро кредитной помощи
- МИД КНР: Китай не намерен первым применять ядерное оружие
- Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому языку TOEFL
- Автор проекта «Омбудсмен полиции» получил 5 лет колонии
- Сидорова выиграла чемпионат РФ, побив рекорд Исинбаевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru