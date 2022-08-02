Байден заявил, что уважает решение Пелоси поехать на Тайвань

Президент США Джо Байден заявил, что уважает решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси поехать на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.

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Таким образом, президент ответил на вопрос поддерживает ли он решение Пелоси о поездке на Тайвань.

Ранее во вторник стало известно, что военный самолет с Пелоси на борту приземлился в Тайбее, где ее встретили представители местных властей. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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