Байден заявил, что уважает решение Пелоси поехать на Тайвань

Таким образом, президент ответил на вопрос поддерживает ли он решение Пелоси о поездке на Тайвань.

Ранее во вторник стало известно, что военный самолет с Пелоси на борту приземлился в Тайбее, где ее встретили представители местных властей. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

