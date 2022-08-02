Посол КНР в США предупредил о мощном ответе Китая на визит Пелоси в Тайвань
Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что китайские власти мощно и сильно ответят на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее во вторник стало известно, что военный самолет с Пелоси на борту приземлился в Тайбее, где ее встретили представители местных властей. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
По мнению доктора военных наук, заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором. Такую позицию он высказал в интервью с «Радиоточка-НСН».
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