Посол КНР в США предупредил о мощном ответе Китая на визит Пелоси в Тайвань

Ранее во вторник стало известно, что военный самолет с Пелоси на борту приземлился в Тайбее, где ее встретили представители местных властей. Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

По мнению доктора военных наук, заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором. Такую позицию он высказал в интервью с «Радиоточка-НСН».