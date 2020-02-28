В Совфеде прокомментировали слова вице-адмирала Украины Тарасова
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди дала комментарий по поводу заявления замглавы военно-морских сил Украины вице-адмирала Андрея Тарасова о хорошей защищенности Украины от возможной российской агрессии. Об этом сообщает RT.
Ковитиди назвала это высказывание "театром абсурда". По мнению политика, Украина в современной геополитике не имеет значительного веса, а лишь выполняет какую-то функцию в масштабной антироссийской риторике, поэтому может позволить себе такие высказывания, так как они уже "никого не удивляют". Ковитиди добавила, что оснований для подозрений военной угрозы нет.
Сенатор предположила, что руководство Украины пытается создать отвлекающий фактор для населения, чтобы не решать реальные внутренние проблемы. По мнению Ковитиди, стране в первую очередь необходимо уделять больше внимания нуждам рядовых украинцев.
Ранее бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вспомнила о событиях 2014 года, предшествовавших присоединению полуострова к России.
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