Путин предупредил Байдена о «красных линиях»

В частности, по его словам, Путин назвал «красной линией» - продвижение военных НАТО на восток и размещение на Украине или других соседних для РФ стран.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае военной эскалации в сторону Украины.

Встреча Путина и Байдена состоялась во вторник в формате видеосвязи. Переговоры длились два часа.