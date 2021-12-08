Путин предупредил Байдена о «красных линиях»

Президент РФ Владимир Путин предупредил американского коллегу Джо Байдена о «красных линиях» в действиях Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

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В частности, по его словам, Путин назвал «красной линией» - продвижение военных НАТО на восток и размещение на Украине или других соседних для РФ стран.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае военной эскалации в сторону Украины.

Встреча Путина и Байдена состоялась во вторник в формате видеосвязи. Переговоры длились два часа.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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