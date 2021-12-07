Байден предупредил Путина о жестких экономических санкциях по Украине

Президент США Джо Байден в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае военной эскалации в сторону Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.



Байден также призвал к возвращению к дипломатии в ситуации с Украиной.

Накануне телеканал CNN с ссылкой на чиновника в американской администрации сообщил, что в случае вторжения РФ на Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за исключением Ирана и Северной Кореи.

Встреча Путина и Байдена состоялась во вторник в формате видеосвязи. Переговоры длились два часа.



