В Совфеде призвали оборвать все отношения с НАТО

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов в своём Telegram-канале заявил, что есть все основания признать НАТО преступной организацией.

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По его мнению, также можно распространить на организацию титул «нежелательной» с соответствующими правовыми последствиями».

«Думаю, пробил час назвать вещи своими именами, заодно прекратив любые отношения с НАТО как с преступной антироссийской организацией», - заключил Климов.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон рассказал, что предлагал российским лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОАндрей КлимовСовет Федерации РФ
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