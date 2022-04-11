В Совфеде призвали оборвать все отношения с НАТО

По его мнению, также можно распространить на организацию титул «нежелательной» с соответствующими правовыми последствиями».

«Думаю, пробил час назвать вещи своими именами, заодно прекратив любые отношения с НАТО как с преступной антироссийской организацией», - заключил Климов.

Ранее экс-президент США Билл Клинтон рассказал, что предлагал российским лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО.

